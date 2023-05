Milano, 6 mag. – (Adnkronos) – “Luis Alberto non ha grandi problemi, Zaccagni ieri l’abbiamo tenuto a riposo per un affaticamento ma non sembra un problema per la partita. La gara dell’andata vinta 4-0 non conta nulla: abbiamo trovato il Milan nei 15 giorni in cui ha avuto la massima difficoltà e oggi dobbiamo stare attenti, perché affrontiamo la squadra campione d’Italia”. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, al microfoni di Dazn, a pochi minuti dal match con il Milan.