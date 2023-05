Calcio: Allegri, ‘domani sapremo qualcosa di più sulla quota Champions’

Torino, 6 mag. – (Adnkronos) – “Fra oggi e domani ci sono tre scontri diretti e domani sera sapremo di più sulla quota Champions”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta. “Questi scontri diretti condizionano i numeri finali per andare in Champions. Al momento con 73 punti la qualificazione è matematica, a 72 secondo me ci sono ottime possibilità, ma dipende dai risultati di oggi. Da lì non si scappa”, aggiunge il tecnico livornese.