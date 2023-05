Calcio: Allegri avvisa la Juve, ‘Atalanta in ascesa, in casa sono forti’

Torino, 6 mag. – (Adnkronos) – “L’Atalanta non la battiamo da 6 partite, in più vengono da 3 vittorie di fila in Serie A. In casa sono forti, hanno fisicità, in questo momento è in ascesa, dopo un periodo di appannamento sono tornati a vincere e sono in lotta per entrare nei primi posti in Champions”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta.

“Nella Juve ho sempre avuto fiducia, la squadra sta bene e siamo lì in lotta. Serve fare un passettino alla volta, pensare a domani e poi vedremo come saremo in classifica. Poi ci tufferemo sull’Europa League”, aggiunge Allegri facendo riferimento alla semifinale d’andata contro il Siviglia in programma giovedì 11 maggio all’Allianz Stadium.