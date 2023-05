Bianco (L’Oréal): “Bellezza ritrovata giornata di rinascita, fieri di accompagnare le pazienti”

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Per noi è una giornata molto importante. Siamo fieri di accompagnare queste pazienti in una giornata di rinascita come questa”. Così Gianguido Bianco, Global Manager di LDB Division L’Oreal Italia, a margine de “La bellezza ritrovata”, la sfilata di Civil Week organizzata a Milano da Corriere della Sera-Buone Notizie in collaborazione con L’Oréal Italia, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel Paris e con la partecipazione di ActoLombardia, La Forza e il Sorriso Onlus, Go5 Per mano con le donne Onlus.

Un evento unico, durante il quale 19 donne che affrontano la malattia oncologica hanno sfilato davanti al pubblico per raccontare una storia di coraggio e bellezza, come ha sottolineato Bianco: “Come La Roche-Posay siamo impegnati dal 2008 al fianco dei pazienti oncologici e dei loro medici per una duplice ragione: da un lato vogliamo accompagnarli, con prodotti testati, a superare i momenti più difficili della terapia con un impatto positivo, attraverso il massaggio e il contatto. Dall’altro lato, invece, ci impegniamo a migliorare il benessere psicologico di queste donne, che è legato al fatto di vedere improvvisamente la propria pelle ritornare in buone condizioni, guardarsi allo specchio, piacersi di nuovo, anche grazie all’aiuto di qualche prodotto di make up”.

“Un impegno molto profondo – ha concluso Bianco – che abbiamo e che vogliamo continuare ad esercitare”.