Prenderanno il via tra il 17 ed il 19 maggio gli interrogatori a carico delle prime 6 delle 18 persone che risultano indagate, tra medici, infermieri e dipendenti del Distretto sanitario Asl di Montesarchio. Così la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, dottoressa Gelsomina Palmieri, che ha consentito di far slittare il momento che, altrimenti, per alcuni degli indagati sarebbe dovuto cadere già nella giornata di ieri.

