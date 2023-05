La passione da asporto dei tifosi sanniti non conosce ostacoli né si ferma davanti ai momenti di difficoltà. Nonostante il Benevento sia a un passo dalla retrocessione in Serie C, i supporter giallorossi hanno risposto presente anche per la trasferta di Cittadella, non esattamente comodissima dal punto di vista logistico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia