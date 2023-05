Vertenza Nestlè, al via il rilancio per il polo della pizza surgelata: ieri confronto con i sindacati

Dopo il recente accordo con joint venture tra Nestlé e la società di private equity PAI Partners per il rilancio business di Nestlé della pizza surgelata in Europa, con l’obiettivo di dare vita a un operatore specializzato all’interno di un mercato altamente competitivo e dinamico, è partito il percorso per declinare sul piano organizzativo e produttivo la strategia di upgrade della produzione della pizza surgelata nello stabilimento beneventano di Ponte Valentino.

