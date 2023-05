Travaglia (Nestlé Italia): “Imprese estere portano nuova cultura aziendale”

Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – “I dati del Rapporto confermano che le imprese italiane a controllo estero svolgono un ruolo sempre più cruciale per lo sviluppo dell’economia del nostro Paese”. E’ quanto sottolinea Marco Travaglia, Coordinatore dell’Osservatorio Abie e Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia intervenendo alla presentazione del Terzo Rapporto alla Luiss.

“Per fornire una fotografia del comparto, nel 2020 le 15.631 imprese a controllo estero presenti in Italia hanno generato un fatturato di quasi 548 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 122 miliardi di euro” ricorda il numero uno di Nestlé Italia.

“Nell’ultima edizione del rapporto abbiamo consolidato ulteriormente i risultati e analizzato le serie storiche che ci permettono di dire che le imprese a capitale estero, sempre più radicate sul territorio e interconnesse con le comunità locali su cui insistono, si distinguono per la loro maggiore propensione a investire e a innovare, ma anche per la capacità di portare nel Paese una nuova cultura aziendale, con benefici diffusi”, sottolinea ancora Travaglia.