Duecentosettanta più recupero i minuti che separano la Serie B dai suoi titoli di coda, con il destino del Benevento ancora appeso a un filo. Vincere e sperare in casa del Cittadella sono le priorità del prossimo viaggio della Strega per tenere in vita una classifica che assume contorni sempre più complicati. Il peggior scenario possibile in arrivo dalla 36° giornata rischierebbe di calare il sipario in anticipo sul campionato della Strega, ancora a caccia di punti preziosi per tenere aperta la porta dei playout.

