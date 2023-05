Scudetto Napoli, stampa straniera celebra gli azzurri

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – La e campeggia sulle prime pagine dei quotidiani internazionali. In Spagna il quotidiano sportivo Marca e Mundo Deportivo titolano: “Il Napoli vince lo scudetto dopo 33 anni’. ‘Il Napoli fa il miracolo’ scrive As. El Pais aggiunge: ‘Il Napoli vince il titolo 33 anni dopo i due successi con Maradona’.

” riporta la tedesca Bild aggiungendo, ‘La festa del calcio a Napoli è oscurata da una morte. Prima il titolo, poi il caos’. Oltralpe è L’Equipe a celebrare il trionfo dei partenopei con una foto di Osimhen, autore dell’1-1 nella sfida di Udine: ‘La resurrezione’. Anche i tabloid inglesi celebrano la squadra di Spalletti, come il Guardian: ‘Mai mollare. Il Napoli sfavorito dai pronostici raggiunge di nuovo la gloriosa vetta’.

Oltreoceano l’emittente statunitense Cnn dedica una foto a Osimhen scrivendo: ‘Il Napoli vince il titolo in Serie A 33 anni dopo grazie a un pareggio a Udine’. Infine l’americana Espn: ‘La corsa al titolo di Campioni d’Italia degli azzurri è stata un crescendo verso l’inevitabile successo, qualcosa che significa tanto per la città e i suoi tifosi’.