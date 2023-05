Proseguono senza sosta i servizi messi in atto su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento per fronteggiare il fenomeno dei furti contro il patrimonio. In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Dugenta e del N.O.R.M. di Montesarchio, sono intervenuti su segnalazione di un cittadino, in Sant’Agata de’ Goti presso un cantiere dell’alta velocità ove c’erano quattro individui travisati da passamontagna, intenti a perpetrare un furto.

