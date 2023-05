Salario minimo: Bonomi, basta attaccare industria, si guardi a commercio e cooperative**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Il problema dei salari bassi esiste ed è concentrato in alcuni settori che si conoscono bene: commercio, cooperative, false cooperative. Ma non si fa nulla perché quei settori sono coorti elettorali e non si possono toccare. Quindi, basta attaccare l’industria. Noi garantiamo un salario minimo che sfiora gli 11 euro contro i 9 euro lordi che si vorrebbero inserire. Il problema è che si utilizza la parola imprenditore in maniera impropria. Così dal convegno Humana in corso a Venezia, il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, attacca chi associa salari bassi all’industria manufattiera.