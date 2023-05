Nomine: Faraone (Iv), ‘da Pd e M5s ipocrisia e doppia morale’

Roma, 5 mag (Adnkronos) – “Ora, lungi da me difendere Giorgia Meloni, però, perdonatemi, ma questi argomenti posti dalla Gribaudo ed in generale dagli esponenti del Pd e da quelli del M5S, mi lasciano parecchio interdetto, trasudano di ipocrisia, di doppia morale”. Lo scrive Davide Faraone, deputato di Italia viva, rilanciando il post di Chiara Gribaudo (Pd) sulle nomine del governo.

“Le nomine sono legittime, sempre. I nominati si valutano dal loro operato, sempre. Le modalità utilizzate per revocare e nominare, anche le scelte fatte, sono criticabili, giudicabili, ma rispettose della legge e chi decide se ne assume la responsabilità. Vale quando governa la Meloni, è valso quando hanno governato il Partito Democratico ed il M5S, è valso quando abbiamo governato noi”, prosegue Faraone.

“Tirar fuori parole come “furia” o frasi come “mettere le mani”, “rigurgiti antidemocratici, illiberali e autoritari” mi sembra assolutamente fuori luogo”, conclude l’esponente di Iv.