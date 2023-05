Macfrut: chiude edizione da record, 49.700 gli ingressi (+29%)

Rimini, 5 mag. (Labitalia) – Chiude con il record di presenze Macfrut 2023, Fiera internazionale dell’ortofrutta. Complessivamente, sono stati 49.700 gli ingressi nel corso dei tre giorni, che hanno affollato i padiglioni della Fiera di Rimini, per una crescita del +29% rispetto all’anno precedente. Una 40ma edizione che va in archivio per la qualità dei visitatori, le proposte di alto livello specialistico e la grande crescita internazionale di espositori e visitatori. Un’edizione che entrerà nella storia per il prestigioso saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto omaggiare la filiera ortofrutticola italiana nella speciale ouverture tenutasi a Cesena.

“Il primo pensiero – afferma il presidente di Macfrut Renzo Piraccini – è un immenso grazie a tutti gli espositori, le istituzioni, le organizzazioni di settore, lo staff di Cesena Fiera e il team di specialisti che hanno lavorato a questa edizione di successo: il grande gioco di squadra ci ha consentito di realizzare fiera straordinaria. Macfrut è la dimostrazione di cosa può fare il sistema ortofrutticolo quando si unisce per un obiettivo comune per dare valore all’intera filiera. Stiamo costruendo quel grande evento che il nostro sistema ortofrutticolo si merita”.

Appuntamento con Macfrut 2024 in programma dall’8 al 10 maggio.