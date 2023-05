Lavoro: Schlein, ‘Pd per cambio di rotta netto, da governo scelte sbagliate’**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “A Correggio c’è una bella sfida per le amministrative per proseguire nella buona amministrazione di questa città. Siamo qui per lanciare la volata e chiedere alle persone di darci una mano a proseguire il buon lavoro nel mettere al centro la dignità delle persone e del lavoro. Il governo sceglie di aumentare la precarietà e ricattabilità dei lavoratori. Dovrebbero parlare un po’ con i giovani della paura del futuro che hanno, così è difficile anche creare una famiglia a proposito di crisi della natalità. Noi continueremo a chiedere un cambio di rotta netta rispetto a scelte sbagliate che il governo sta facendo”. Così Elly Schlein a margine di un’iniziativa elettorale a Correggio.