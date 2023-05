Lavoro: Schlein, ‘Conte? Opposizione si fa sui temi e su ciò che ci unisce’**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Cosa ne pensa del fatto che Giuseppe Conte non ci sarà domani a Bologna? “L’opposizone si fa sui temi”, con Conte “abbiamo già avuto occasioni di incontro a manifestazioni importanti, lo continueremo a fare. Noi saremo sabato a Bologna a fianco della mobilitazione unitaria dei sindaci e saremo anche nelle piazze successive, non mancheranno i momenti di confronto. Come si fa a farlo questo confronto? Lo si fa sui temi e su quello che ci unisce, in questo caso, contro il decreto” lavoro del governo. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, a margine di un’iniziativa elettorale a Correggio.