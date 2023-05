Gb: Mattarella da oggi pomeriggio a Londra per incoronazione Carlo III

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, sarà a Londra per rappresentare l’Italia alla cerimonia di incoronazione di Carlo III. Il Capo dello Stato giungerà oggi pomeriggio nella capitale britannica per partecipare al ricevimento previsto a Buckingam Palace, prima del quale avrà un incontro ristretto con il Re.

Domani mattina invece Mattarella e la figlia saranno all’abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione, che avrà inizio alle 11 (le 12 ora italiana).