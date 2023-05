F1: Hamilton, ‘in pista a 50 anni? Mai dire mai’

Roma, 5 mag. (Adnkronos/Dpa) – Lewis Hamilton non esclude del tutto di continuare a correre fino a 50 anni: lo ha detto il pilota della Mercedes prima del prossimo Gp di Formula 1 a Miami. “Mai dire mai”, ha detto il fuoriclasse inglese, oggi 38enne e secondo più anziano in pista dopo il 42enne Fernando Alonso: Hamilton cita il nuovo film di Brad Pitt, 59 anni: la storia di un pilota automobilistico che torna in pista dopo quello che pensava fosse il suo ritiro definitivo. “Brad sarebbe il più anziano -ha scherzato Hamilton- e io solo il terzo dopo Fernando. C’è l’esempio di Tom Brady”, ritirato a 45 anni dal football americano, “ed esistono diversi modi di affrontare un allenamento, o l’alimentazione, o la propria concentrazione”.