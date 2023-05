Ematologo Venditti: “Diversi elementi ambientali causano neoplasie del sangue”

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) – “Il legame tra leucemia acuta ed ambiente è un tema molto discusso. Sono stati identificati nel corso del tempo diversi fattori ed elementi ambientali che sono stati messi in relazione allo sviluppo di queste malattie del sangue. La lista dei fattori chimici che possono essere posti alla genesi di queste malattie è destinata ad aumentare”. Lo ha detto Adriano Venditti, direttore dell’Uoc di Ematologia Fondazione Policlinico Tor Vergata, intervenendo a margine del terzo convegno nazionale ‘Curare è prendersi cura’ organizzato dall’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) dal titolo ‘Impatto ambientale e rischio sanitario’, che si è svolto oggi a Roma.

“Il convegno nazionale di Ail – sottolinea Venditti – è una di quelle iniziative di un certo spessore dal punto di vista educativo e informativo, soprattutto laddove hanno come audience attiva il paziente che potrà condividere il percorso con i medici”.

L’evento – spiega in una nota l’associazione – vuole contribuire alla promozione della conoscenza scientifica sul rapporto tra salute e ambiente, e in particolare fare luce sui fattori ambientali e sociali, economici e industriali, che incidono sull’insorgenza di malattie come i tumori del sangue, incoraggiando strategie di tutela e cura dello stato di salute.