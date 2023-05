Andrea Agostinelli pensa ad altre esclusioni eccellenti. Stavolta non motivate da questioni disciplinari, ma esclusivamente da esigenze tattiche e tecniche. L’allenatore del Benevento non è tipo da farsi condizionare da rendite di posizione e non resterà insensibile ai segnali arrivati dal campo. Nel momento in cui dovrà scegliere l’undici da mandare in campo nel faccia a faccia di domani pomeriggio contro il Cittadella, il tecnico anconetano terrà ovviamente conto dei riscontri della settimana di allenamento, ma pure di ciò che ha visto nel corso dell’ultima sfida casalinga con il Parma.

