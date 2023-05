Sudan: attacchi aerei e bombardamenti, fallisce il cessate il fuoco

Khartoum, 4 mag. (Adnkronos/Dpa) – Il cessate il fuoco in Sudan entrato in vigore oggi è già stato violato con attacchi aerei e pesanti bombardamenti segnalati in mattinata vicino al palazzo presidenziale nella capitale Khartoum. Lo scrive Al-Jazeera, aggiungendo che il fuoco dell’artiglieria è stato sentito anche nella vicina città di Omdurman.

La tregua di una settimana concordata da entrambe le fazioni nel conflitto sudanese avrebbe dovuto restare in vigore fino all’11 maggio. Tuttavia, le possibilità che reggesse erano considerate scarse.