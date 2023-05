Cinque denunce – tutte archiviate – per ‘infedele patrocinio’ contro un collega avvocato, che aveva rappresentato la ex moglie del denunciante nel corso del procedimento di separazione, da parte di un legale del territorio provinciale di Benevento, sono costate al professionista forense in questione l’avvio di un processo per ‘stalking giudiziario’ con prima udienza fissata ieri mattina e poi rinviata.

