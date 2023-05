Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Cambio del nome? Sembra una polpetta avvelenata per il Pd e la sua storia. Semmai occorre lavorare in Italia e in Europa per allargare la casa comune dei riformisti, degli ecologisti, dei progressisti e dei democratici. Il Pd non ho dubbi lavorerà in questa direzione”. Così il deputato del Partito Democratico, Silvio Lai.