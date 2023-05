Roma, 4 mag (Adnkronos) – “La nostra forza è nell’unità delle nostre differenze. È un valore che abbiamo portato come @pdnetwork al gruppo al PE. La famiglia progressista si deve allargare, non restringere. Per questo l’ipotesi di modificare il nome sarebbe uno sbaglio che non va commesso”. Lo scrive su Twitter Lorenzo Guerini, del Pd, presidente del Copasir.