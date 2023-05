Pd: Boccia e Braga incontrano Schulz e delegazione fondazione Ebert

Roma, 4 mag (Adnkronos) – I presidenti dei gruppi parlamentari del Pd Francesco Boccia e Chiara Braga hanno incontrato oggi in Senato una delegazione della Fondazione Ebert guidata dal presidente Martin Schulz, già presidente del Parlamento europeo.

“Al centro dei colloqui la costruzione di una Europa democratica e sociale, il ruolo dell’Italia e della Germania nel nello scenario europeo, la preoccupazione comune che nasce dai nuovi equilibri dovuti alla vittoria elettorale della destra nel nostro paese e in altre nazioni del continente, il prossimo appuntamento elettorale del 2024 come prima occasione per contrastare l’ondata conservatrice e costruire una alternativa democratica e progressista”, si legge in una nota.