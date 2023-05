Milano-Cortina: Zaia, cabina regia P.Chigi, definito piano investimenti

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “E’ andata benissimo, abbiamo definito il piano degli investimenti: per Cortina la variante con tre stralci, la variante di Longarone e definito le opere sportive necessarie perché i Giochi si possano realizzare. Il Villaggio olimpico è confermato con l’opzione del noleggio, che poi verrà smantellato per risparmiare e non farà occupazione di suolo. Si va verso la zona di Fiammes avendo chiuso tutta la partita finanziaria”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, lasciando Palazzo Chigi al termine della cabina di regia sui Giochi olimpici Milano-Cortina.