Migranti: Pd Senato, ‘su Dl Cutro il governo ci ha dovuto dare ragione’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Nel corso dell’approvazione definitiva del Dl Cutro alla Camera, è stato approvato un ordine del giorno presentato da Fdi che accoglie in sostanza le obiezioni che avevamo sollevato al Senato sulla restrizione della protezione speciale. Il governo ha dimostrato in questo modo tutta la sua inadeguatezza nella gestione del fenomeno dell’immigrazione”. Lo ha detto il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd nella Commissione Affari costituzionali, nel corso del question time nell’Aula del Senato.

“Bisognava correggere quel decreto qui in Senato, quando vi abbiamo posto il tema, ma è stata più forte la voglia di fare propaganda sulla pelle dei migranti. Ora sarà necessaria una modifica legislativa. Poter dire ‘ve lo avevamo detto’ non ci è di consolazione”.

Giorgis aveva illustrato un’interrogazione nella quale si chiedeva al governo, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale in materia di immigrazione, “in quali tempi il Governo provvederà all’istituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra Stato e Regioni per condividere informazioni e attività necessarie a fronteggiare la situazione in atto; quali misure intenda adottare al fine di realizzare un’equa distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, in ottica di leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali e quali misure intenda adottare per rafforzare il sostegno economico ai Comuni per l’assistenza ai minori non accompagnati”.