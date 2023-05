Meteo: in Lombardia weekend con nuvole e instabilità

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – La presenza di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo ha favorito, per la giornata di oggi, in Lombardia, tempo generalmente stabile.

Il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia indica, per domani e sabato, un lieve cedimento di tale struttura che determinerà nuvolosità irregolare e instabilità per lo più limitata ai rilievi. Tra domenica e lunedì, infine, è atteso il transito di una struttura depressionaria che porterà precipitazioni estese a gran parte della regione.