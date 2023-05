Lavoro: Patuanelli, ‘governo vanta risultati di una misura che ha appena distrutto’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “La cosa più grave del Decreto Precariato, che il Governo ha simpaticamente chiamato Decreto Lavoro, non è l’inesistente taglio del cuneo fiscale che è una semplice partita di giro con il rincaro delle bollette deciso dal Governo. La cosa più grave ce la comunica dalle sue pagine social Giorgia Meloni, quando parla di aumento dei contratti a tempo indeterminato. Aumentano i contratti stabili, quindi cosa facciamo? Eliminiamo il Decreto Dignità, che ha contribuito a far aumentare i contratti stabili. Geniale no? Il Presidente del Consiglio si vanta dei risultati di una misura che ha appena eliminato. Surreale”. Lo afferma il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli.