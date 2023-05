Un’impresa per riscrivere la storia della Serie B, allontanando uno spettro retrocessione che sembra sempre più vicino. L’unico successo nel girone di ritorno porta con sé tutte le difficoltà di una squadra che non è mai riuscita ad assestare il colpo decisivo al suo campionato, rallentando visibilmente fino ai titoli di coda di questa Serie B. Sei i punti di distanza che separano il Benevento sia dalla zona playout sia dalla salvezza a tre giornate dal termine: uno scenario da incubo per la squadra di Andrea Agostinelli, ancora in vita grazie alla matematica, allo spirito in mostra nelle ultime partite e all’incrocio degli scontri diretti tra le zone calde di classifica che possono ridisegnare il destino dei giallorossi.

