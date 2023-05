Governo, slitta nomina comandante Guardia di Finanza

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Slitta la nomina del comandante generale della Guardia di Finanza in Consiglio dei ministri. La riunione sarebbe iniziata con un forte ritardo di due ore dovuto proprio all’indicazione del successore di Giuseppe Zafarana, passato alla presidenza dell’Eni.

L’indicazione del futuro numero uno delle Fiamme gialle sarebbe oggetto, stando ai rumors, di un braccio di ferro tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano -che sosterebbe la ‘corsa di Andrea De Gennaro, fratello di Gianni- e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che caldeggerebbe la nomina di Umberto Sirico.

La nomina del futuro comandante della Guardia di finanza, oggi attesa in Cdm ma poi slittata, è frutto di “un processo complesso, che vede il coinvolgimento di diversi soggetti e che sta andando avanti da tempo. Un percorso condiviso, fin dall’inizio, e che non vede alcuna divergenza con Palazzo Chigi o con gli altri soggetti interessati”, assicurano fonti vicine al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.