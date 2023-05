Governo: Cdm alle 16, a odg dl su enti pubblici e società

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri convocato a Palazzo Chigi alle ore 16 esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e societa’, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta’ sociale (Presidenza – Economia e finanze – Salute – Lavoro e politiche sociali – Imprese e made in Italy – Cultura – Sport e giovani); Decreto legislativo sulle Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/ Sudtirol recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) (Presidenza – Affari regionali e autonomie).

E ancora un decreto legislativo sulle Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recanti modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), in materia di patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato (Presidenza-Affari regionali e Autonomie); un disegno di legge sull’abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1870 (Riforme istituzionali e semplificazione normativa); Leggi regionali; Varie ed eventuali.