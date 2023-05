Commercio: ambulanti a Milano per fare punto su direttiva Bolkestein, ci sarà anche Salvini

Milano, 4 mag. (Adnkronos) – L’approvazione, da parte del governo, del disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2022 che fissa i criteri per risolvere l’emergenza ‘infinita’ delle concessioni dei mercati dopo il recepimento, nel 2010, della Direttiva Bolkestein segna il punto finale di svolta di una vicenda lunga e travagliata: il provvedimento ora andrà all’esame del Parlamento. Domenica prossima, 7 maggio, nella sede di Confcommercio Milano, Fiva Confcommercio organizza l’assemblea nazionale dei quadri dirigenti della federazione con la presenza degli operatori ambulanti dal territorio e da ogni parte d’Italia.

Sarà, spiega il presidente di Fiva Confcommercio Giacomo Errico, “un appuntamento che vogliamo con una grande affluenza, per confrontarci con il governo e le istituzioni locali”. Anche perché “da Milano deve partire la nuova stagione normativa per gli ambulanti con la risoluzione positiva della questione rinnovi. Per poterci poi finalmente dedicare ai temi dello sviluppo e dell’ammodernamento delle imprese su area pubblica e dei mercati”.

Con il presidente Giacomo Errico, all’assemblea nazionale dei quadri dirigenti Fiva Confcommercio, è prevista anche la partecipazione del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. All’evento interverranno anche Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune di Milano.