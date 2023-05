Aggiudicazione provvisoria, in attesa dell’asseverazione definitiva, con verifica dei requisiti previsti dalla normativa, per l’appalto Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del centro polifunzionale di viale dell’Università: incarico lavori pubblici affidato all’associazione temporanea di impresa formata dall’Ati ‘Costruzioni Demal srl-Aico Consorzio Stabile’ con ribasso del 10,7 per cento e un importo di 4,754 milioni cui si sommano fondi per 376mila euro per oneri sicurezza e un importo complessivo di 5,13 milioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia