Calcio: Monza, ‘totale vicinanza e supporto a Izzo, convinti della sua estraneità’

Monza, 4 mag. – (Adnkronos) – “AC Monza ha appreso che il proprio tesserato Armando Izzo è stato condannato in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. AC Monza esprime totale vicinanza e supporto ad Armando, convinta della sua estraneità all’ambiente criminale. Gli avvocati del calciatore sono delusi dalla sentenza e attendono di leggerne le motivazioni; dopodiché presenteranno appello”. Così il Monza in una nota dopo la condanna a 5 anni di reclusione in primo grado per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva al proprio difensore Armando Izzo.