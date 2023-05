E’ un filo esilissimo quello che tiene ancora legato il Benevento alla Serie B. Per provare a inspessirlo, la truppa sannita non può far altro che vincere nelle tre partite che restano da disputare e sperare che le concorrenti dirette continuino a tenere un passo più lento rispetto a quello di qualche settimana fa. Non c’è spazio per titubanze né per ulteriori segnali di fragilità: se non vuole far calare in anticipo il sipario sulla stagione, la Strega dovrà tornare con i tre punti dalla trasferta di Cittadella.

