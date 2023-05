Bce: Lagarde, ‘su rialzi non ci fermiamo, abbiamo altra strada da fare’**

Roma, 4 mag. -(Adnkronos) – Nella riunione del Consiglio direttivo della Bce “come sempre c’è stata una varietà di opinioni, ma eravamo tutti d’accordo sul fatto che serviva un nuovo rialzo dei tassi e che non fermiamo: abbiamo altra strada da fare” per “domare l’inflazione”. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio. Ma la Lagarde riconosce come – pur essendo “tutti d’accordo sul fatto che l’inflazione è troppo alta da troppo tempo” – il “sostegno è stato quasi unanime”, parole che lasciano immaginare un dissenso delle colombe alla linea dura che la Bce continua a predicare.