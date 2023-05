Ucraina: Conte, ‘no escalation, non permetteremo si usi Pnrr per armi’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Noi siamo saliti su un vagone, un treno condotto da altri e il binario è unico: escalation militare. Rischiamo l’incidente nucleare e noi non vogliamo dire ‘lo avevamo detto’. Noi nella prima fase con grande tormento di coscienza siamo stati favorevoli all’invio di armi ma avevamo chiesto a Draghi di imporre una svolta in senso negoziale, ma questa svolta non c’è stata”. Così Giuseppe Conte a ‘5 minuti’ su Rai Uno.

“E c’è qualcuno che sostiene che chi vuole la pace è filorusso, il ministro Crosetto. E’ inaccettabile. C’è anche chi come il commissario Breton ha detto che le munizioni potete prenderle anche con il Pnrr, noi non lo permetteremo mai”.