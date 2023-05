Stadio Milano: Sala, ‘Comune ha fatto tutti i passi dovuti, ora bisogna accelerare’

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – “A metà aprile, concluso il percorso del dibattito pubblico, avevamo richiesto a Milan e Inter un aggiornamento del piano economico finanziario relativo al progetto del nuovo stadio. Oggi abbiamo ricevuto una nota congiunta delle squadre con la quale richiedono di prorogare i termini per la revisione del dossier di progetto e di fare chiarezza su eventuali vincoli sullo stadio esistente e sulla ventilata ipotesi di referendum cittadino. E io non posso che comprendere in pieno le loro ragioni”. Lo dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo aver ricevuto la nota congiunta delle squadre Ac Milan e Fc Internazionale.

“La richiesta di indizione di un referendum per il mantenimento di San Siro, non previsto dal progetto -spiega Sala- è stata respinta in prima battuta dal Collegio dei garanti nominato dal Consiglio comunale, ma poi rimessa in discussione dal Tar; ora si attende un nuovo pronunciamento da parte del Collegio stesso. Sul vincolo che potrebbe essere posto dalla Soprintendenza manca ancora una parola definitiva”.

“È del tutto ragionevole che in questo contesto Milan e Inter esprimano riserve ad investire tempo e denaro nel progetto -osserva il sindaco- quindi ho offerto loro il mio supporto per organizzare a breve un incontro con la Sovrintendenza e uno con il Collegio dei garanti”. Del resto, “in questi anni il Comune ha fatto tutti i passi dovuti, con trasparenza e nel rispetto delle norme. Ora -conclude- penso sia giunto il momento di accelerare”.