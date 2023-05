Serbia, studente spara in una scuola di Belgrado: 9 morti

Belgrado, 3 mag. (Adnkronos) – Sono almeno nove le persone rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in una scuola elementare di Belgrado. Il 14enne che ha aperto il fuoco ha colpito a morte prima un addetto alla sicurezza e poi otto studenti che si trovavano nel corridoio.

Il quotidiano Vecherne Novosti riporta che ci sono feriti che versano in condizioni critiche e ipotizza che l’autore della strage potesse trovarsi sotto l’effetto di droghe.

Lo studente – che è stato arrestato – avrebbe usato la pistola del padre. Non sono chiari i motivi del gesto.