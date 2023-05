Salernitana-Fiorentina 3-3, tripletta di Dia

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Salernitana e Fiorentina pareggiano 3-3 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022-2023. Il match, griffato dalla tripletta di Dia per i padroni di casa, permette alla Salernitana di salire a 35 punti e di allontanarsi dalla zona retrocessione. La Fiorentina è a quota 46.

LA PARTITA – Passano in vantaggio i padroni di casa al 10′ con Dia: un destro preciso dopo un’incursione in area partita da lontano batte Terracciano sfiorando il palo sinistro. I viola replicano al 36′ con Gonzalez su assist di Dodo’.

Dia sale in cattedra nuovamente al 59′: dribbling e destro secco che non lascia scampo a Terracciano. La Fiorentina reagisce e al 71′ impatta di nuovo. Ikoné imbeccato da Bonaventura batte Ochoa con una finta e deposita in rete. Il portiere della Salernitana si fa perdonare subito dopo, salvando un gol praticamente fatto dopo una serie di rimpalli in area e l’ultimo tocco di Jovic. Torna in vantaggio la Salernitana al 79′ con un rigore, dovuto all’atterramento di Mazzocchi da parte del portiere viola: Dia non sbaglia, tripletta. Il 3-3 arriva all’84’: punizione di Biraghi, la Fiorentina evita il ko.