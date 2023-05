Rugby: La Fir piange la scomparsa di Bernard Lapasset

Roma, 3 mag (Adnkronos) – Si è spento nella notte tra il 2 e 3 maggio Bernard Lapasset, ex presidente della federazione francese e di quella internazionale. Lo rende noto la Fir con un comunicato sul proprio sito ufficiale. “La Federazione Italiana Rugby ha appreso con profonda tristezza della scomparsa di Bernard Lapasset, past President della federazione francese e della federazione internazionale, avvenuta nella notte tra il 2 e 3 maggio all’età di 75 anni. Dirigente sportivo di grande visione ed esperienza, dopo aver guidato la Federazione francese ed organizzato con successo la Rugby World Cup del 2007 nel proprio Paese era stato eletto alla guida dell’International Board, oggi World Rugby, ruolo rivestito per due mandati sino al giugno del 2016. Sempre attento e vicino al rugby italiano, aveva celebrato in Italia le edizioni 2011 e 2015 del Mondiale U20. A World Rugby, alla FFR e alla famiglia Lapasset vanno le condoglianze del Presidente Innocenti, del Presidente Onorario Dondi che aveva seduto al fianco di Lapasset per due mandati come membro dell’Esecutivo internazionale, e di tutto il Consiglio Federale”.