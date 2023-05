Complessivamente, nell’ambito del Pnrr, il valore dei 2.366 progetti proposti dalla Provincia e dai Comuni sanniti registra un controvalore di 2 miliardi di euro. Questa, la fetta delle risorse del Pnrr nel Sannio. Resta da verificare quanto concretamente arriverà agli enti dopo il computo definitivo del monte progetti inoltrato. Benevento, intanto, ha già ottenuto l’approvazione di elaborati per un totale di 145 milioni per il potenziamento della tratta ferroviaria in direzione Cancello (la vecchia «Valle Caudina») e i 30 milioni per la ristrutturazione della stazione centrale.

