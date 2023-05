Migranti: Zaratti (Avs) a Meloni, ‘a che punto è caccia scafisti per globo terracqueo?’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Presidente Meloni, a che punto è questa caccia agli scafisti nel globo terracqueo? Finora non avete catturato nessuno, non siete andati a prendere nessuno da nessuna parte”. Così Filiberto Zaratti di Avs nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Migranti alla Camera.

“Voi vi dovreste un po’ chiarire su quello che volete fare. Noi pensavamo che dopo la tragedia di Cutro ci fosse un ripensamento da parte della maggioranza, non pensavamo che avreste fatto un nuovo decreto ancora più restringente di prima senza alcuna solidarietà come avete fatto a Cutro, una pagina brutta per la Repubblica”.