Mes: Tajani, ‘pronti a dialogo con Ue ma tuteliamo nostri interessi’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Forza Italia è sempre stata favorevole al Mes, a noi non piaceva il regolamento perché non era abbastanza europeista”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad ‘Agorà’ su Rai 3.

“Vediamo se si può migliorare quel testo, se si può trovare un accordo per fare del Mes qualcosa di diverso e poi troveremo una soluzione positiva”, ha aggiunto Tajani, sottolineando che il governo è sempre pronto al dialogo con Bruxelles, ma vuole “tutelare i nostri interessi al tavolo comunitario” e “trattare una soluzione conveniente per l’Italia”.