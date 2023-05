Maltempo, emergenza in Emilia Romagna: un morto e un disperso – Video

(Adnkronos) – Paura in Emilia Romagna dove, a causa del maltempo, una persona è morta e un’altra risulta dispersa. Un anziano è deceduto questa mattina travolto dalle acque del fiume Senio che è esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L’uomo, di circa 80 anni, era in bici quando è stato investito dall’acqua. Un’abitazione è crollata a Fontanelice (Bologna) a seguito di una frana: è possibile che ci sia una persona coinvolta.

Sono in corso inoltre evacuazioni, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni a Faenza (Ravenna) per l’esondazione del Lamone si legge sul profilo Twitter del Vigili del fuoco che stanno inviando rinforzi da fuori regione ().

Chiuse alcune scuole nella regione. “Vista le criticità si invitano i cittadini, oggi, per quanto possibile, a restare a casa. È necessario lasciare libere le strade per agevolare il transito dei mezzi di soccorso”. Così il sindaco di Faenza Massimo Isola aggiornando la situazione della città del Ravennate in cui arrivano “una trentina di Vigili del Fuoco provenienti da Veneto e Lombardia”. A Faenza, Castel Bolognese, Brisighella, Riolo Terme sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

La circolazione dei treni è ancora sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. “In corso l’intervento dei tecnici e delle Forze dell’Ordine. Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio”, si legge su sito di Trenitalia.

“I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo”, si legge ancora.

”Quello che si sta verificando nel bolognese è un evento di portata rilevante, con pioggia che cade ininterrottamente da 24 ore; si prevede, inoltre, una persistenza di precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, che potranno creare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici da monte sui bacini già interessati dalle piene”, ha comunicato ieri la Regione Emilia Romagna.

”Numerose le segnalazioni arrivate per frane, con diverse strade chiuse, ma anche di cittadini e macchine isolate. Nel bolognese si è verificata una frana a Casalfiumanese, nella strada per Macerato; isolate alcune persone che saranno trasferite in strutture ricettive. A Ozzano dell’Emilia è uscito il torrente Quaderna. A Bologna è esondato il Ravone in via del Chiu e via Saffi. È stata chiusa la Strada provinciale 36 Val di Zena – al km 7 di Botteghino e al km 16 Mulino di Zena – per esondazione del Zena.Dal Comune di Borgo Tossignano è arrivata la segnalazione di una frana su via Siepe San Giovanni. Sfollata una famiglia con una persona fragile”.

E ancora: ”Nel reggiano, a Tresinaro, sotto Baiso, per effetto delle piogge detriti di tronchi sono caduti in strada, e risultano già rimossi; un fiume fango scende da questa mattina, dopo la notte di pioggia, dal Rio Campiano. È stata chiusa l’accessibilità alla ciclovia ER 13 perché, in alcuni punti più bassi, si affianca al Secchia. Segnalato un “ruscellamento” concentrato sulla scarpata di monte che attraversa la Strada provinciale 7, in località Rondinara, a Scandiano”. ”Nel modenese, si è verificato uno smottamento lungo provinciale 19 – Sassuolo, in località Pigneto, con fuoriuscita di acqua dal torrente Corlo, e vari allagamenti di strade (a Fiorano Modenese). Fuoriuscita d’acqua anche dal torrente Tiepido, sempre nel modenese. A Pazzano Estense, una frana ha interessato la strada comunale verso Serramazzoni”.