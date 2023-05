Leonardo: Moody’s alza rating a Baa3, torna investiment grade**

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – L’agenzia Moody’s ha rialzato di un livello – da Ba1 a Baa3 – il rating a lungo termine di Leonardo S.p.A., riportandolo nella categoria investiment grade: l’outlook su tutti i rating passa da positivo a stabile.

“L’upgrade odierno riflette i forti risultati di Leonardo durante la pandemia, il track record nellariduzione della leva, le solide prospettive di crescita per le sue attività di Difesa in un contesto geopolitico teso e politiche finanziarie prudenti con l’impegno a ridurre ulteriormente il suo bilancio” spiega l’analista Stanislas Duquesnoy commentando la decisione dell’agenzia.

L’upgrade di Leonardo a Baa3 è stato motivato da una rapida e sostanziale riduzione della leva finanziaria negli ultimi 12-18 mesi, dall’impegno della società a ridurre ulteriormente il proprio bilancio pur mantenendo una remunerazione stabile per gli azionisti e forti prospettive di crescita, come evidenziato da una forte crescita commerciale attività nel 2022 e solide prospettive di crescita per l’industria della Difesa nel suo complesso.