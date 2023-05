Lavoro: Sarracino (Pd), ‘opposizioni si uniscano su salario minimo’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il governo Meloni, anche con l’ultimo decreto di lunedì scorso, prosegue nella sua incomprensibile crociata contro i più deboli. In breve, taglia drasticamente le risorse per combattere la povertà, precarizza il lavoro, amplia la possibilità di utilizzo dei voucher”. Così Marco Sarracino, deputato e responsabile coesione territoriale, sud e aree interne nella segretaria del Pd nel corso del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem.

“Sono anche questi i motivi che hanno spinto il Partito Democratico a scendere in piazza al fianco dei sindacati nelle prossime settimane, perché occorre una forte mobilitazione popolare contro le scelte ingiuste e sbagliate della destra di governo. Nello stesso tempo, il Pd vuole costruire in Parlamento un fronte comune con le altre forze di opposizione. Il governo Meloni ha dimenticato gli oltre 4 milioni di cittadini che, pur lavorando, vivono sotto la soglia di povertà”.

“La questione salariale è al centro della nostra azione politica, a cominciare da una legge sul salario minimo. Ci sono diversi disegni di legge delle opposizioni, troviamo insieme una sintesi e mettiamo in campo una proposta comune. Saremo più forti e difenderemo meglio quella parte di popolazione fragile che il governo continua ad ignorare”.