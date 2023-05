Lavoro: Orlando, ‘decreto precarietà colpisce lavoratori meno tutelati’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Ancora sul decreto ‘Precarietà e lotta ai poveri’ varato il primo Maggio. Il Governo ha fatto un’operazione per alcuni versi ‘furba’ seguendo un meccanismo collaudato ed utilizzato dalla destra quasi come un riflesso condizionato: contrapporre gli ultimi ai penultimi. Ha tolto risorse ai poveri e le ha utilizzate per dare un bonus ai lavoratori dipendenti. Nei provvedimenti precedenti aveva già ridotto il prelievo sugli extraprofitti”. Così Andrea Orlando del Pd su twitter.

“Con questa manovra cerca di nascondere tre interventi di significativo impatto presente e futuro sul lavoro. Interviene sulle causali dei contratti a tempo determinato praticamente liberalizzandolo. Estende in alcuni settori l’uso dei voucher sino ad una soglia che copre una parte consistente dei redditi da lavoro di quei comparti, consentendo in pratica di sostituire i contratti con i voucher”.

“Cancella il diritto dei lavoratori delle piattaforme ad accedere alle formule matematiche che regolano il loro orari e i loro compensi. Con la destrutturazione del Rdc contano sul plauso del terzo Polo. Con i bonus sperano sulla non belligeranza di una parte del sindacato. Spero si sbaglino. A pagare il prezzo saranno i lavoratori già oggi meno tutelati e sindacalizzati. Naturalmente nel decreto non c’è nemmeno una riga a per affrontare il dramma del lavoro povero”.