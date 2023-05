Lavoro: Calenda, ‘bene taglio cuneo e ridurre Rdc ma serve salario minimo’**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Nel mentre destra e sinistra continuano a polemizzare e basta. Il DL lavoro, che commenteremo appena avremo le norme definitive, contiene un positivo taglio del cuneo fiscale. Contestarlo perché fatto il primo maggio è sbagliato, presentarlo come il più grande taglio delle tasse mai fatto è semplicemente falso”. Così Carlo Calenda nella newsletter.

“Concordiamo con il governo sulla necessità di ridurre il numero dei percettori del reddito di cittadinanza abili al lavoro, ma questa misura va accompagnata con un salario minimo contrattuale da inserire nei contratti collettivi. Lavorare a 4,5 euro l’ora non è umano e non è dignitoso”.

“Allo stesso tempo va prevista una formazione erogata anche dalle agenzie di collocamento private che oggi cercano invano per le imprese più di 500.000 persone. Inoltre, il decreto sceglie nuovamente di non premiare né incentivare la produttività. Tutto questo sarà oggetto di emendamenti che presenteremo in parlamento”.